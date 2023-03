WhatsApp uygulaması üzerinden sevdikleri ile iletişim halinde olan birçok Müslüman Whatsapp Cuma mesajlarını tercih ediyor. Müslümanlar için bir bayram edası taşımakta olan cuma gününde En güzel, en anlamlı, en iyi WhatsApp Cuma mesajları seçilerek sevdiklerimiz ile paylaşmaktayız. İşte Whatsapp Cuma mesajları yeni! En güzel, en iyi Whatsapp Cuma mesajları 2023! Ayetli, kısa, resimli Whatsapp Cuma mesajları!

WHATSAPP CUMA MESAJLARI YENİ

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

EN GÜZEL, EN İYİ WHATSAPP CUMA MESAJLARI 2023

Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AYETLİ, KISA, RESİMLİ WHATSAPP CUMA MESAJLARI!

Cumanız mübarek olsun. Allah sizi Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahualeyhi ve Sellem) 'ya cennette komşu eylesin. Amin.

Af dilemekten çekinmeyin. Hiç bir günah Allah'ın (c.c.) Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Rabbim seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi cennette gezenlerden eyle! Amin...

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma akşamınız mübarek, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

