İletişim kurmak için kullanmakta olduğumuz WhatsApp uygulamasında Müslümanlar tarafından WhatsApp Cuma mesajları 2023 araması merak ediliyor ve En güzel, En anlamlı WhatsApp Cuma mesajları şeklinde araştırılıyor. İşte WhatsApp Cuma mesajları 2023! En güzel, En anlamlı WhatsApp Cuma mesajları! Ayetli ve resimli güncel WhatsApp Cuma mesajları!

WhatsApp Cuma mesajları 2023 araması, sevdikleri ile birlikte en güzel Cuma dileklerini paylaşmayı seven vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Sevdiklerimizle en güzel duygularımızı paylaşmak için Müslümanlar tarafından büyük öneme sahip olan Cuma günleri tercih ediliyor. İşte WhatsApp Cuma mesajları 2023! En güzel, En anlamlı WhatsApp Cuma mesajları! Ayetli ve resimli güncel WhatsApp Cuma mesajları!

WHATSAPP CUMA MESAJLARI 2023

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu vekahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

EN GÜZEL, EN ANLAMLI WHATSAPP CUMA MESAJLARI

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar ....

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.