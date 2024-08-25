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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü?25 Ağustos Pazar Whatsapp sorunları!

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Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor?

Whatsapp çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün (27 Haziran 2024) milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, alıştıkları iletişim devinin çökmesiyle şaşkına döndü. Anlık mesajlaşma platformu, beklenmedik bir arıza nedeniyle erişilemez hale geldi, temel iletişim fonksiyonları kullanılamaz duruma geldi. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'a erişim sorunu yaşamakta olan birçok kişinin sadece WhatsApp'a değil, birçok uygulamaya erişim sağlayamadığı görüldü. Bu nedenle internet erişimlerinden kaynaklı genel bir sorun yaşandığı tahmin edilmekte. WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi ve bu nedenle WhatsApp'da bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir. Whatsapp hata bildirimleri:

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü?25 Ağustos Pazar Whatsapp sorunları!

Osman Demir
Osman Demir
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