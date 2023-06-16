Whatsapp çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Whatsapp neden çalışmıyor merak konusu oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? Whatsapp Web açılmıyor! 16 Haziran Whatsapp sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalardan olan Whatsapp çöktü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Whatsapp'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Whatsapp neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? Whatsapp Web açılmıyor! 16 Haziran Whatsapp sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu araştırılıyor. Gelen raporlara göre Whatsapp'da sorunlar yaşandığı görülmektedir. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken hatanın kaynağı merak konusu oldu. Whatsapp çöktü mü sorusu araştırılmaktadır. Whatsapp için son 24 saat içinde rapor edilen kesintiler şu şekildedir: