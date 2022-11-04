WhatsApp kullanıcıları 4 Kasım sabah saatlerinde gönderdikleri mesajların karşı tarafa iletilemediğini ve mesajların tek tıkta kaldığını paylaşıyor. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletilse bile karşı taraftan cevap alamadıklarını belirtti. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 4 Kasım Whatsapp'a ne oldu, neden çalışmıyor?

Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 4 Kasım Whatsapp'a ne oldu, neden çalışmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

4 Ekim tarihinde Whatsapp için yapılan herhangi bir sorun açıklaması resmi olarak bulunmuyor. Bu gibi durumlarda sorunları algılamak için kullanılan farklı araçlarda yer alan grafiklere bakarak durumu analiz etmek mümkün. Aşağıda yer alan grafikte son 24 saat içerisinde Whatsapp'da sorun yaşayan kişilerin bildirdiği hata raporlarının verileri yer alıyor. Grafiğe göre Whatsapp için olağanüstü bir durum söz konusu değil.