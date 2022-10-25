Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Herkesin telefonunda sahip olduğu Whatsapp uygulamasında yaşanan problemin ardından Whatsapp'ta sorun mu var? sorusu araştırılıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 25 Ekim Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj hatası! Whatsapp neden çöktü? İşte merak edilenler...

Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor.Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı.Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 25 Ekim Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj hatası! Whatsapp neden çöktü? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi hakkında birçok rapor edildi. Whatsapp kullanıcıları mesaj attığında tek tik ifadesi ile karşı karşıya geliyor. Bakılan raporlar sonucu Whatsapp uygulamasının çöktüğü yönünde. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu.Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

WHATSAPP MESAJLAR NEDEN TEK TİK?

25 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Whatsapp uygulamasında meydana gelen mesaj iletme problemi hakkında birçok rapor edildi. Whatsapp kullanıcıları mesaj attığında tek tik ifadesi ile karşı karşıya geliyor. Bakılan raporlar sonucu Whatsapp uygulamasının çöktüğü yönünde. Mesajların tek tik olarak gözükmesinin sebebi ise Whatsapp'ta meydana gelen teknik problem. Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASI DA ÇALIŞMIYOR

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiğini yönünde paylaşımlarda bulundu.