Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 22 Eylül Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj hatası! Whatsapp neden çöktü?

Uzun zamandır mesajlaşma platformu olarak kullanılan Whatsapp uygulaması herkeste mevcut. Rehberinizdeki kişiler ile kolayca iletişim kurabildiğiniz uygulama olan Whatsapp'ta iletişim sorunları yaşadığımız an aklımıza gelen ilk şey Whatsapp çöktü mü? Sorusu oluyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 22 Eylül Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj gönderme sorunu ne? Whatsapp ne zaman düzelir?

Mesajlaşma platformu olan Whatsapp ücretsiz şekilde insanlar ile iletişim kurabildiğimiz, belgeler ve görseller gönderebildiğimiz bir iletişim ağıdır. Herkesin telefonunda yüklü olan uygulamada bazen kendi internet ağımız bazen de teknik sorun nedeniyle sorun yaşıyoruz. Sorun yaşadığımızda arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? Sorusunu aratırız. 22 Eylül tarihinde ise bazı kullanıcılar Whatsapp çöktü mü? Sorusuna yanıt aradı. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 22 Eylül Whatsapp ne oldu? Whatsapp ne zaman düzelir? 22 Eylül Whatsapp sorunu!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp uygulamasında yaşadığınız sorun kendi internet bağlantınız veya teknik sorundan kaynaklı olabilir. Raporlara bakıldığında Whatsap uygulamasında 22 Eylül tarihinde herhangi bir problem gözükmüyor. Whatsapp raporları ise aşağıdaki yer alıyor.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

WhatsApp, kullanıcılarına ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunmaktadır. Uygulama, tüm platformlarda reklamsız kullanılmaktadır.