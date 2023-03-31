Gün içerisinde neredeyse herkes tarafından kullanılmakta olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü mü? Araştırılıyor. Whatsapp kullanırken sorun yaşamakta olan kullanıcılar tarafından akla ilk Whatsapp çöktü mü? Sorusu geliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp'da sorun mu var, mesajlar neden gitmiyor?

Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp çöktü mü? Ve Whatsapp neden açılmıyor? Merak edilmekte. Uygulamaya dair sıkıntı yaşamakta olan kullanıcılar, internet üzerinde sorularına yanıt arıyor. Özellikle mesajların iletilmemesi, uygulamanın açılmaması gibi problem en çok karşılaşılan durumlardan birkaçı oluyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp'da sorun mu var, mesajlar neden gitmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Whatsapp uygulamasının çöktüğüne dair resmi bir açıklama Whatsapp yetkilileri tarafından gerçekleştirilmedi. Bu nedenle Whatsapp uygulamasının çöktüğüne dair kesin bir bilgi yer almıyor. Farklı araçlar yardımı ile son 24 içerisinde Whatsapp uygulamasına yapılan raporlar ile durumu anlamak mümkün. İşte son 24 içerisinde Whatsapp uygulamasına yapılan raporlar;

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Eğer Whatsapp uygulamasına erişmekte konusunda problem yaşıyorsanız, ilk olarak internet bağlantınızı kontrol etmelisiniz. İnternet bağlantınızı kontrol etmenizin ardından sorun düzelmiyor ise uygulamanın son sürümünü uygulama marketi üzerinden güncelleyerek tekrar deneyebilir, cihazınızı tekrar başlatabilirsiniz.