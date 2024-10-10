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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor?
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10 Ekim Perşembe günü WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya erişimde sorun yaşadı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddiaları gündeme geldi.

10 Ekim Perşembe günü, dünya genelinde milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, uygulamaya erişimde büyük sorunlar yaşadı. Popüler mesajlaşma uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar, mesaj gönderememekten ve mesaj alamamaktan şikayetçi oldu. Bu durum, WhatsApp'ın çöktüğüne dair iddiaları gündeme getirdi ve sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, özellikle Twitter üzerinden "WhatsApp çöktü mü?" şeklinde sorular yönelterek durumu tartıştı ve kısa sürede #WhatsAppDown etiketi dünya genelinde trend oldu. Peki, Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, WhatsApp yetkililerinin sorunun kaynağını araştırdığı tahmin ediliyor. Bu tür kesintiler genellikle teknik bir arıza, sunucu çökmesi ya da yazılım güncellemeleri gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar ise, sorunun ne zaman giderileceği konusunda bilgi bekliyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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