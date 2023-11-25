Whatsapp kullanıcıları an itibarıyla mesajların iletilmemesi üzerine uygulama çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok kullanıcı uygulamanın güncel haline dair araştırma yapmakta. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'da sorun mu var, neden açılmıyor, mesaj gitmiyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'da sorun mu var, neden açılmıyor, mesaj gitmiyor?

Popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. WhatsApp çöktü mü? Sorusu, bu kapsamda kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Sorun yaşayan vatandaşlar ise "25 Kasım Whatsapp çöktü mü, mesaj gönderilemiyor sorun mu var?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'da sorun mu var, neden açılmıyor, mesaj gitmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken şirket tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Sorunun küresel çapta olduğu düşünülüyor. İşte son 24 saatte bildirilen sorunlar: