Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp bağlantı sorunu! Whatsapp'ta sorun mu var? 13 Kasım Whatsapp'a ne oldu? İşte detaylar...

13 Kasım Whatsapp'a ne oldu? Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp bağlantı sorunu! Whatsapp'ta sorun mu var? 13 Kasım Whatsapp'a ne oldu? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

WHATSAPP BAĞLANTI SORUNU!

Bugün WhatsApp için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: