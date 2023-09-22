Mesajlaşma platformu olarak kullanılan Whatsapp uygulaması herkeste mevcut. Rehberinizdeki kişiler ile kolayca iletişim kurabildiğiniz uygulama olan Whatsapp'ta iletişim sorunları yaşadığımız an aklımıza gelen ilk şey Whatsapp çöktü mü? Sorun mu var, neden mesajlar iletilmiyor? soruları oluyor.

Mesajlaşma platformu olan Whatsapp ücretsiz şekilde insanlar ile iletişim kurabildiğimiz, belgeler ve görseller gönderebildiğimiz bir iletişim ağıdır. Herkesin telefonunda yüklü olan uygulamada bazen kendi internet ağımız bazen de teknik sorun nedeniyle sorun yaşıyoruz. Sorun yaşadığımızda arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? Sorusunu aratırız. Peki, Whatsapp çöktü mü? Sorun mu var, neden mesajlar iletilmiyor? 22 Eylül Whatsapp mesaj hatası!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Whatsapp uygulamasında sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Whatsapp uygulamasında sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre herhangi bir problem gözükmüyor.