Whatsapp çöktü mü? 2022 SON DAKİKA! Whatsapp problem mi var, sorun mu var? Whatsapp mesaj gönderemiyorum! WP çöktü mü?

Whatsapp çöktü mü? WP Instagram çöktü mü sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelir? Kullanıcılar Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum! hatası yaşamakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp'a akşam saatleri itibari ile erişmekte sorun oluyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor.

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

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