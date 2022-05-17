WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası! - Haberler

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WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

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WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor hatası yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden mesaj gönderemedikleri oldu. Peki, WP çöktü mü? Son dakika Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? Whatsapp lütfen daha sonra tekrar deneyin hatası nedir? Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor 5 dakika sonra tekrar deneyin sorunu!

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor hatası yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden mesaj gönderemedikleri oldu. Peki, WP çöktü mü? Son dakika Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? Whatsapp lütfen daha sonra tekrar deneyin hatası nedir? Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor 5 dakika sonra tekrar deneyin sorunu ve detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

WhatsApp çöktü mü? SON DAKİKA! WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor hatası!

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