Whatsapp çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Whatsapp'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? SON DAKİKA! 5 Haziran Whatsapp ne oldu, sorun ne? Whatsapp mesaj neden gitmiyor? İşte detaylar...

Whatsapp çöktü mü merak konusu oldu. En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Whatsapp'da meydana gelen sorun araştırılıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? SON DAKİKA! 5 Haziran Whatsapp ne oldu, sorun ne? Whatsapp mesaj neden gitmiyor? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'da meydana gelen sorun sonrasında çöktü mü sorusu araştırılıyor. Gelen raporlara göre Whatsapp'da sorunlar yaşandığı görülmektedir. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken hatanın kaynağı merak konusu oldu.

WHATSAPP SORUN NE?

Son 24 saat içinde Whatsapp ile ilgili bildirilen kesintiler şu şekildedir: