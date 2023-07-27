Whatsapp kullanıcıları an itibarıyla mesajların iletilmemesi üzerine uygulama çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Sorun yaşayan vatandaşlar ise "27 Temmuz Whatsapp çöktü mü, mesaj gönderilemiyor sorun mu var?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, WHATSAPP ÇÖKTÜ mü, neden mesajlar gitmiyor? WhatsApp'a erişim sorunu mu var? whatsapp çöktü mü son dakika 27 Temmuz 2023!

Popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. Whatsapp'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar soruyorWHATSAPP ÇÖKTÜ mü, neden mesajlar gitmiyor? WhatsApp'a erişim sorunu mu var? whatsapp çöktü mü son dakika 27 Temmuz 2023!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ 27 TEMMUZ

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken şirket tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Sorunun küresel çapta olduğu düşünülüyor. İşte son 24 saatte bildirilen sorunlar: