Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Herkesin telefonunda sahip olduğu Whatsapp uygulamasında yaşanan problemin ardından Whatsapp'ta sorun mu var? sorusu araştırılıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 6 Haziran Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesajlar ulaşmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp'ta sorun mu var?

Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında aradığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 6 Haziran Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesajlar ulaşmıyor? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp'ta sorun mu var?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector raporlarına göre Whatsapp uygulamasında şu an herhangi bir problem gözükmüyor. İnternet bağlantınızdan kaynaklı problem yaşıyor olabilirsiniz.