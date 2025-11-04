Haberler

Whatsapp çöktü mü? 4 Kasım Whatsapp'ta sorun mu var?

Whatsapp çöktü mü? 4 Kasım Whatsapp'ta sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Kasım 2025 günü, hem sosyal medya platformlarında hem de mesajlaşma uygulamalarında yaşanan erişim sıkıntılarıyla birlikte milyonlarca kişi aynı soruya yöneldi: "WhatsApp neden çalışmıyor?" Mesajların iletilmemesi, sohbet ekranlarının donması ve bağlantı hataları, kullanıcıların uygulamada genel bir erişim sorunu yaşandığını düşünmesine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında, mesaj gönderiminde gecikmeler, fotoğraf ve video yüklemelerinde sorunlar ile genel bağlantı problemleri öne çıktı. Bu durumun ardından "WhatsApp çöktü mü?" sorusu kısa sürede Google'da en çok aranan konulardan biri haline geldi. Peki, WhatsApp'a 4 Kasım'de neden erişilemiyor? İşte yaşananlarla ilgili tüm ayrıntılar...

WHATSAPP'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Bazı kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yaparken ya da mesaj gönderip alırken geçici bağlantı sorunları yaşayabiliyor. Ancak, uygulamanın genel işleyişi şu anda sorunsuz şekilde devam ediyor. Yetkililer tarafından herhangi bir teknik arıza, sunucu kesintisi veya sistemsel hata olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yaşanan erişim problemlerinin büyük olasılıkla yerel internet servis sağlayıcıları, mobil veri bağlantısı veya cihaz kaynaklı geçici hatalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Kullanıcıların bu tür durumlarda öncelikle internet bağlantısını kontrol etmesi, uygulamayı yeniden başlatması ya da güncellemeleri kontrol etmesi öneriliyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla WhatsApp'ta genel bir çökme ya da dünya çapında bir erişim kesintisi yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcı raporlarına göre WhatsApp sunucularında önemli bir problem tespit edilmedi.

Kısacası, yaşanan sorunların çoğu bireysel ya da bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanıyor. Şirket tarafından yapılacak olası açıklamalar takip edilerek durum netleştirilebilir.

Hata raporu:

Whatsapp çöktü mü? 4 Kasım Whatsapp'ta sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Teknoloji
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.