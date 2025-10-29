Haberler

Whatsapp çöktü mü? 29 Ekim Whatsapp'ta sorun mu var?

Whatsapp çöktü mü? 29 Ekim Whatsapp'ta sorun mu var?
29 Ekim 2025 günü, hem sosyal medya platformlarında hem de mesajlaşma uygulamalarında yaşanan erişim sıkıntılarıyla birlikte milyonlarca kişi aynı soruya yöneldi: "WhatsApp neden çalışmıyor?" Mesajların iletilmemesi, sohbet ekranlarının donması ve bağlantı hataları, kullanıcıların uygulamada genel bir erişim sorunu yaşandığını düşünmesine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında, mesaj gönderiminde gecikmeler, fotoğraf ve video yüklemelerinde sorunlar ile genel bağlantı problemleri öne çıktı. Bu durumun ardından "WhatsApp çöktü mü?" sorusu kısa sürede Google'da en çok aranan konulardan biri haline geldi. Peki, WhatsApp'a 29 Ekim'de neden erişilemiyor? İşte yaşananlarla ilgili tüm ayrıntılar...

Bazı kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yaparken ya da mesaj gönderip alırken geçici bağlantı sorunları yaşayabiliyor. Ancak, uygulamanın genel işleyişi şu anda sorunsuz şekilde devam ediyor. Yetkililer tarafından herhangi bir teknik arıza, sunucu kesintisi veya sistemsel hata olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yaşanan erişim problemlerinin büyük olasılıkla yerel internet servis sağlayıcıları, mobil veri bağlantısı veya cihaz kaynaklı geçici hatalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Kullanıcıların bu tür durumlarda öncelikle internet bağlantısını kontrol etmesi, uygulamayı yeniden başlatması ya da güncellemeleri kontrol etmesi öneriliyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla WhatsApp'ta genel bir çökme ya da dünya çapında bir erişim kesintisi yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcı raporlarına göre WhatsApp sunucularında önemli bir problem tespit edilmedi.

Kısacası, yaşanan sorunların çoğu bireysel ya da bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanıyor. Şirket tarafından yapılacak olası açıklamalar takip edilerek durum netleştirilebilir.

Osman DEMİR
Haberler.com
