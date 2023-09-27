En sık kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bugün meydana gelen mesaj hatasının ardından Whatsapp çöktü mü? 27 Eylül Whatsapp sorun mu var, mesaj neden iletilmiyor? Mesaj gönderme hatası araması yapıldı.

Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bazı teknik problemler meydana gelmesiyle beraber kullanıcılar Whatsapp çöktü mü? 27 Eylül Whatsapp sorun mu var, mesaj neden iletilmiyor? Mesaj gönderme hatası mı var? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken şirket tarafından yapılan henüz bir açıklama yok. İşte son 24 saatte bildirilen sorunlar:

Whatsapp anlık raporu