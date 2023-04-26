En çok tercih edilen mesajlaşma platformlarında Whatsapp uygulamasında kullanıcılar bazen sorunlar yaşıyor. Whatsapp'ta iletişim sorunları yaşandığı zaman ise aklımıza gelen ilk şey Whatsapp çöktü mü, oluyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 26 Nisan Çarşamba Whatsapp sorun mu var?

Global anlık mesajlaşma platformu olan Whatsapp pratik olması ile tercih edilrken bazen sorunlar yaşanabiliyor.26 Nisan Çarşamba tarihinde ise bazı kullanıcılar Whatsapp çöktü mü? Sorusuna yanıt aradı. Peki, Whatsapp çöktü mü? 26 Nisan Çarşamba Whatsapp sorun mu var?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?