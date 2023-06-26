WhatsApp'da meydana gelen kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. WhatsApp çöktü mü merak konusu oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? 26 Haziran WhatsApp uygulama neden açılmıyor? WhatsApp sorun ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar tarafından WhatsApp'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. WhatsApp çöktü mü merak konusu oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? 26 Haziran WhatsApp uygulama neden açılmıyor? WhatsApp sorun ne? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. WhatsApp uygulaması için son 24 saatte bildirilen raporlar şu şekildedir:

WHATSAPP SORUN NE?

Son gönderilen raporlara göre WhatsApp'da meydana gelen hatalar:

%50 Uygulama

%25 Mesaj Gönderme

%25 Sunucu Bağlantı