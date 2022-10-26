Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Herkesin telefonunda sahip olduğu Whatsapp uygulamasında yaşanan problemin ardından Whatsapp'ta sorun mu var? sorusu araştırılıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 26 Ekim Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesajlar neden tek tik? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp'ta sorun mu var?

Whatsapp çöktü mü? sorusu Whatsapp kullanıcılarının sorun yaşaması ardından arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'a bağlı olan iletişim programı Whatsapp'ta yer alan hatalar büyük merak topladı. Mesajlaşma ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip olan iletişim ağı olan Whatsapp'ta sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Whatsapp çöktü mü? sorusunu aratıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? 26 Ekim Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesajlar neden tek tik? Whatsapp neden çöktü? Whatsapp'ta sorun mu var?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp kullanıcıları uygulamaya erişimde problem yaşıyor. Raporlara bakıldığında ise Whatsapp'ın çöktüğü anlaşılıyor.