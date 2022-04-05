Whatsapp bildirim gelmiyor? İphone ve Samsung'da Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2022?

Whatsapp bildirim gelmiyor sorunu çözümü nedir? Bazı durumlarda akıllı telefonlar internete bağlı olmasına rağmen, uygulamalardan bildirim gelmeyebilir. Ancak uygulamaya girdiğimiz takdirde bildirimler görünecektir. Bu durum günlük iletişimimizin önemli bir parçası olan WhatsApp uygulamasında da yaşanabiliyor.

WHATSAPP BİLDİRİM GELMİYOR SORUNU ÇÖZÜMÜ

WhatsApp mesajlarının ve bildirimlerinin size anında ulaşması için telefonunuzun ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir.

Bunu, telefonunuzun İnternet tarayıcısını açıp bir web sitesini açmayı deneyerek kontrol edebilirsiniz.

Eğer İnternet tarayıcınız çalışıyor fakat WhatsApp'ınız çalışmıyorsa, lütfen mobil operatörünüz veya sistem yöneticinizle iletişime geçin. APN ve modem ayarlarınızın doğru olarak ayarlanıp web olmayan soket bağlantılara izin verdiklerinden emin olun. Ayrıca başka bir ağdan bağlanmayı deneyebilirsiniz. Eğer Wi-Fi'dan bağlıysanız hücresel veriden bağlanmayı deneyin veya tam tersi.

Arka plan verisinin sınırlanmadığından emin olun

Telefonunuzda Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp > Veri Kullanımı'na gidin.

Arka plan verisinin sınırlanmadığından emin olun.

Yukarıdaki işlemleri Google Play Servisi için tekrar edin.

Ek çözüm yöntemleri

Telefonunuzu kapatıp yeniden başlatın.

Ayarlar > Uygulamalar > Menü tuşu > Uygulama tercihlerini sıfırla'dan uygulama tercihlerini sıfırlayın.

Telefonunuzu şarja takarak enerji tasarrufu modunun aktive olmasını engelleyin.

WhatsApp > Menü tuşu > WhatsApp Web > Bütün bilgisayarlardan çıkış yap'a giderek WhatsApp Web'den çıkış yapın.

Telefonunuz uyku modundayken Wi-Fi'yı açık tutmak için Ayarlar > Kablosuz > Menü Tuşu > Gelişmiş > Uykudayken Kablosuz'u açık tut'u Her zaman olarak seçin.

Görev yöneticilerini kaldırın. Bunlar, uygulamayı kullanmadığınızda uygulamanın mesajları almasını engeller.

Hangouts uygulamasını başlatın ve tüm hesaplarınızda oturumu kapatın. Daha sonra Hangouts uygulamasını yeniden başlatıp hesabınıza tekrar giriş yapın.

İşletim Sistemine özel ek çözüm yöntemleri

Android 4.1 - 4.4

Ayarlar > Veri kullanımı > Menü Tuşu'dan Otomatik-senkronize veri'nin işaretli olduğundan emin olun.

Ayarlar > Kablosuz > Menü Tuşu > Gelişmiş > Kablosuz (Wi-Fi) optimizasyonu'ndan kablosuz(Wi-Fi) optimizasyonu'nun seçili olmadığından emin olun.

Android 6.0+

Telefonunuzda Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin'e giderek kapalı olduğundan emin olun.

Seçenekler > Uygulamalar > WhatsApp > İzinler'in açık olduğuna emin olun.

Bildirimler nasıl yönetilir Bildirim tercihlerini WhatsApp ayarlarınızdan kolayca yönetebilirsiniz. iPhone gelen mesajları size bildirmek için otomatik olarak anlık bildirimler gösterir. İos uygulamaları tarafından gönderilen üç bildirim türü vardır: Sesler : Sesli bir uyarı çalınır. Uyarılar/Başlıklar: Ekranda bir uyarı veya başlık belirir. İşaretler : Uygulama simgesinin üzerinde bir görsel veya numara belirir. Bildirim ayarlarınızda değişiklik yapmak için: WhatsApp'ı açın > Ayarlar> Bildirimler'e dokunun. Mesaj ve Grup Bildirimleri için Uyarıları Göster ayarının etkinleştirilmiş olduğuna emin olun. Bireysel sohbetleri veya grup sohbetlerini sessize alma Uygulamadan gelen titreşim ve sesleri devre dışı bırakabilirsiniz. WhatsApp'ı açın > Ayarlar > Bildirimler > Uygulama İçi Bildirimler'e gidin. Bildirim sorunlarını giderme Lütfen bildirim ayarlarınızın hem WhatsApp hem de iPhone ayarlarınızda etkinleştirilmiş olduğuna emin olun. Bildirim ayarlarınızın doğru olduğuna emin olmanıza rağmen hâlâ bildirim almıyorsanız büyük ihtimalle bağlantınızla veya iOS ile ilgili bir sorun vardır. Bildirimlerin Apple'ın Anlık Bildirim Servisi (APNS) tarafından gönderildiğini ve WhatsApp'ın bu servisle ilgili sorunları çözmesinin hiçbir yolu olmadığını lütfen unutmayın. Çevrimdışı olduğunuz sırada size gönderilen mesajlar, telefonunuza iletilmek üzere APNS'e gönderilir. WhatsApp'ın bu bildirimlerin gönderim durumu üzerinde herhangi bir kontrolü veya takip hakkı yoktur. Sorun karşınıza WhatsApp'ta çıkıyor olsa da aslında APNS'ten veya iOS'ten kaynaklanmaktadır. Genel olarak bu sorunu çözmenin tek yolu telefonunuzu fabrika ayarlarına geri yüklemek ve yeni bir telefon gibi tekrardan kurmaktır. Not : Yedeklemelerinizden birini geri yüklerseniz büyük ihtimalle sorun tekrarlanacaktır. Anlık bildirimlerin alınabilmesi için geçerli bir SIM kart ve aktif bir Wi-Fi veya hücresel ağ bağlantısı gerekir. Eğer yukarıdaki adımlar yardımcı olmadıysa Google itme bildirim sisteminden güncellemeleri alamıyor olabilirsiniz.

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