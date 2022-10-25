WhatsApp bağlantı sorunu! WhatsApp çöktü mü bugün? WhatsApp bağlanmıyor!
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Whatsapp çöktü mü bugün yaşanan sorun neden kaynaklanıyor merak ediliyor. Whatsapp'ta yaşanan bağlantı sorunu kullanıcıların mesajlarını gönderememesine neden oldu. Peki, Wp bağlantısı sorunu nedir? Wp çöktü mü?
WhatsApp bağlantı sorunu! Whatsapp çöktü mü bugün yaşanan sorun neden kaynaklanıyor merak ediliyor. Whatsapp'ta yaşanan bağlantı sorunu kullanıcıların mesajlarını gönderememesine neden oldu. Peki, Wp bağlantısı sorunu nedir? Wp çöktü mü? İşte detaylar...
En çok bildirilen sorunlar
- 84% Mesaj gönderme
- 15% Uygulama
- 2% Ses
WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.
Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:
Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.
Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.
Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.
Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiğini yönünde paylaşımlarda bulundu.
Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.