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Whatsapp anket açma! NASIL YAPILIR? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

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Whatsapp anket açma! NASIL YAPILIR? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

Whatsapp anket oluşturma nasıl yapılır? Whatsapp son günlerde yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak kendine mesaj atma özelliğini getiren Whatsapp bu kez de anket oluşturma özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki, Whatsapp anket açma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

Whatsapp Web anket nasıl yapılır? WP Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web'te anket özelliği var mı?Whatsapp Web anket nasıl yapılır? WP Web'te anket nasıl yapılır? Whatsapp Web'te anket özelliği var mı?

Whatsapp anket açma! Whatsapp anket oluşturma nasıl yapılır? Whatsapp son günlerde yeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak kendine mesaj atma özelliğini getiren Whatsapp bu kez de anket oluşturma özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki, Whatsapp anket açma özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp nasıl anket oluşturulur? İşte detaylar...

WHATSAPP ANKET AÇMA

Whatsapp'ta anket açmak için ilk olarak anket oluşturacağınız grubun veya kişinin sohbet sayfasına tıklayın.

Sohbet ekranındaki kamera işaretinin yanında yer alan aşağıdaki ikona tıklayın.

Whatsapp anket açma! NASIL YAPILIR? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

Çıkan ekranda en altta yer alan Anket seçeneğine tıklayın.

Whatsapp anket açma! NASIL YAPILIR? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

Artık Whatsapp anket özelliğini kullanabilirsiniz.

Whatsapp anket açma! NASIL YAPILIR? Whatsapp nasıl anket oluşturulur?

Eğer anket özelliği sizde gözükmüyorsa Whatsapp uygulamanızı App Store veya Play Store üzerinden güncelleyerek anket özelliğini kullanabilirsiniz.

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