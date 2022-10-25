WhatsApp'a ne oldu? WhatsApp çöktü mü? WP çöktü mü? SON DURUM! WhatsApp sorun mu var? Wp düzeldi mi?

Whatsapp çöktü mü merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Bu gelişmenin ardından Whatsapp ne oldu? Whatsapp sorun mu var? Merak edildi. İşte, WhatsApp çöktü mü? Yanıtı...

Whatsapp mesaj neden gitmiyor? (ÇÖZÜMÜ) Whatsapp mesaj neden gönderilemiyor? WP mesaj neden gitmiyor?

Whatsapp çöktü mü? Bugün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj gönderirken gönderdikleri mesajların tek tikte kaldığını fark ettiler. Bu gelişmenin ardından Whatsapp ne oldu? Whatsapp sorun mu var? Merak edildi. İşte, WhatsApp çöktü mü? Yanıtı haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

83% Mesaj gönderme

17 Ses

WhatsApp'ta mesaj gönderememenizin veya alamamanızın en sık rastlanan nedeni İnternet bağlantısının zayıf olmasıdır.

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.

Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.

Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.

WHATSAPP WEB UYGULAMASI DA ÇALIŞMIYOR

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiğini yönünde paylaşımlarda bulundu.