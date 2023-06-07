Son günlerde sosyal medya üzerinde yer alan iddialar ile birlikte vatandaşlar tarafından WhatsApp'a HD fotoğraf gönderme özelliği mi geldi? Merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, WhatsApp'a HD fotoğraf gönderme özelliği mi geldi? WhatsApp'dan HD, yüksek kalitede fotoğraf nasıl gönderilir?

Yüksek boyutlu fotoğraf göndermekte yeterince başarı sağlayamayan Whatsapp'a gelecek yeni özellik ile birlikte bu sorunun ortadan kalkacağı iddiası bir süredir sosyal medyada yer alıyor. Peki, WhatsApp'a HD fotoğraf gönderme özelliği mi geldi? WhatsApp'dan HD, yüksek kalitede fotoğraf nasıl gönderilir? Işte merak edilen detaylar...

WHATSAPP'A HD FOTOĞRAF GÖNDERME ÖZELLİĞİ Mİ GELDİ?

WhatsApp, iOS ve Android'deki beta kullanıcılar için HD fotoğraf özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcılar, HD fotoğraf seçeneği ile ileri seviyede kalite kaybı yaşamadan fotoğraf gönderebilecekler. Böylece fotoğraf sıkıştırılmadan daha kaliteli bir şekilde karşı tarafa ulaşabilecek. Bu özelliği kullanmak için fotoğraf gönderirken üst kısımda yer alan HD butonu ile işaretlemenizin ardından aktif olacak.

Özellik şimdilik WhatsApp'ın iOS (23.11.0.76) ve Android (2.23.12.13) beta sürümlerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.