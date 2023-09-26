WhatsApp 18 telefonda çalışmayı bırakacak! Sayılı gün kaldı

WhatsApp eski Android telefonlarda çalışmayı bırakacak. Android işletim sistemi 4.1 veya daha eski olan telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. Listede; Samsung'un 5, HTC'nin 3 modeli bulunuyor. Telefonunuzun listede olup olmadığını kontrol edin.

WhatsApp, Android işletim sistemi 4.1 veya daha eski olan Android akıllı telefonları desteklemeyecek. Destekler sona erdikten sonra kullanıcılar gelecekteki güncellemeleri alamayacak. İlerleyen dönemde bu telefonlarda anlık mesajlaşma uygulaması kullanılamayacak.

WhatsApp, güncelleme, gizlilik ve deneyimleri iyileştirmek için düzenli olarak güncelleme getiriyor. Android ve iOS sistemleri içingetirilen yeni sürümler eski telefonları desteklemiyor. Eski veya güncelliğini yitirmiş işletim sistemlerine yönelik destekler kaldırılıyor.

Meta'nın sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması, 24 Ekim'den sonra Android sürümü 4.1 ve daha eski sürümlerde çalışan akıllı telefonlarda destek vermeyi bırakacak.

Bu telefonlarda WhatsApp güncelleme alamayacak ve çalışmayı bırakacak. Listede Samsung'un 5 modeli bulunuyor.

WHATSAPP 4.1 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK TELEFONLAR

Samsung Galaxy Note 2

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC Sensation

Motorola Droid Razr

Sony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Ericsson Xperia Arc3

Nexus 7 (Android 4.2'ye yükseltilebilir)

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