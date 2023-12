What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak?

What If 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusu, dizinin 2. sezonunu beklemekte olan izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Marvel dünyasının sevilen karakterlerinin yer alacağı bu sezonda birçok kişi heyecanla bekleyişte. Peki, What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak?

WHAT IF 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

What If 2. sezon 22 Aralık'ta Disney+ ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen ve yoğun ilgi gören animasyon dizisi, birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Merakla beklenmekte olan dizinin bu sezonunda Marvel evreninin sevilen karakterlerini farklı senaryolarda ağırlayacak. Marvel Sinematik Evreni'nin ilk animasyon dizisi olma özelliği taşıyan 'What If...? 22 Aralık'ta Disney+ ekranlarında yayınlanacak.