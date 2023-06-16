Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Weston McKennie ile gündem oldu. Peki, Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi?
Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi?
WESTON MCKENNİE KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 28 Ağustos 1998 (24 yıl yaşında), Fort Lewis
Şu andaki takımları: Leeds United AFC (#28 / Orta Saha),
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Schalke 04 takımında başladı.
Weston James Earl McKennie (d. 28 Ağustos 1998), orta saha pozisyonunda görev yapan Amerikalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Leeds United'ta forma giymektedir.GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Weston McKennie transferi hakkında henüz sarı kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.