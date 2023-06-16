Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Weston McKennie ile gündem oldu. Peki, Weston McKennie kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Weston McKennie Galatasaray'a gelecek mi?