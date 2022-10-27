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West Ham United - Silkeborg maçı ne zaman, hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim West Ham - Silkeborg maçının TV'de yayını yok mu?

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West Ham United - Silkeborg maçı ne zaman, hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim West Ham - Silkeborg maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, West Ham - Silkeborg maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim West Ham - Silkeborg maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, West Ham - Silkeborg maçı hangi kanalda? West Ham - Silkeborg maçının yayını neden yok? West Ham - Silkeborg maçı ne zaman? West Ham - Silkeborg maçı hangi kanalda? West Ham - Silkeborg maçı saat kaçta başlayacak?

West Ham - Silkeborg maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

West Ham - Silkeborg maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

Maç, Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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