West Ham - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda? West Ham - Tottenham şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen West Ham - Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan West Ham - Tottenham öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.