West Ham - Steaua Bükreş maç özeti! West Ham - Steaua Bükreş maç özeti izle (VİDEO)
Gündem Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi B grubu maçında West Ham - Steaua Bükreş karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-1'lik West Ham galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte West Ham - Steaua Bükreş maç özeti! West Ham - Steaua Bükreş maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi B grubu maçında West Ham - Steaua Bükreş karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik sonuçla West Ham kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte West Ham - Steaua Bükreş maç özeti! West Ham - Steaua Bükreş maç özeti izle (VİDEO)