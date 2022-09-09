UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi B grubu maçında West Ham - Steaua Bükreş karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik sonuçla West Ham kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte West Ham - Steaua Bükreş maç özeti! West Ham - Steaua Bükreş maç özeti izle (VİDEO)

WEST HAM - STEAUA BÜKREŞ MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!