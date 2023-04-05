West Ham Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? West Ham Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen West Ham Newcastle takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. West Ham Newcastle maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler West Ham Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, West Ham maçı ne zaman, saat kaçta? Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, West Ham Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?