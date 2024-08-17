West Ham Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? West Ham Aston Villa ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

West Ham Aston Villa maçı hangi kanalda? West Ham Aston Villa maçına saatler kaldı. Maç öncesi West Ham Aston Villa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, West Ham Aston Villa maçını hangi kanal veriyor? İşte West Ham Aston Villa maçı yayın bilgisi haberimizde!

WEST HAM ASTON VİLLAMAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham Aston Villa maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. West Ham Aston Villa maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki West Ham Aston Villa maçını şifresiz izleyebilecekler.

West Ham ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

WEST HAM ASTON VİLLAMAÇI SAAT KAÇTA?

West Ham Aston Villa maçı bugün saat 19:30'da başlayacak.

WEST HAM ASTON VİLLAİLK 11 BELLİ OLDU MU?

West Ham Aston Villa maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

WEST HAM ASTON VİLLAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

West Ham Aston Villa maçı, Londra'da, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.