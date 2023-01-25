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Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga maçı nereden izlenir?

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Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga maçı nereden izlenir?

Bugün Almanya Bundesliga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Werder Bremen - Union Berlin maçı oldu. Futbol severler Werder Bremen - Union Berlin maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı nerede oynanacak? Werder Bremen - Union Berlin maçının canlı izleme linki var mı? Werder Bremen - Union Berlinhangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Werder Bremen - Union Berlin maçı 25 Ocak Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 22:30 'da oynanacak.

Werder Bremen - Union Berlin maçını Bein Sports Max 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Bremen'de, Weser Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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