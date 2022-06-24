Weghorst kimdir? Weghorst kaç yaşında, mevkisi, hangi takımlarda oynadı!

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, hiç vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu bilinen Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar şimdi de Weghorst'a talip oldu. Weghorst kimdir?

WEGHORST KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ağustos 1992 (29 yıl yaşında), Borne, Overijssel, Hollanda

Boy: 1,97 m

Wout François Maria Weghorst (d. 7 Ağustos 1992, Borne), forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Burnley'de forma giymektedir.

Borne'de doğan Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu. Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı.

Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı.

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