Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Wout Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Beşiktaş ekibinin taraftarları ise Weghorst gitti mi? Weghorst hangi takıma gidecek? sorularını araştırdı.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi öncesi gündem olurken, flaş bir gelişme yaşandı. Şimdi ise merak edilenler arasında Weghorst gitti mi? Weghorst hangi takıma gidecek? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

WEGHORST GİTTİ Mİ?

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi öncesi gündem olurken, flaş bir gelişme yaşandı. United'ın cuma gününe kadar transfer tamamlanması isteği sonrası yönetimle görüşen Weghorst, siyah-beyazlı kulübü ikna etti. Weghorst, bu gelişme sonrası İstanbul'dan ayrılıyor. Hollandalı yıldız Konyaspor maçında kadroda olmayacak.

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.