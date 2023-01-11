Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Wout Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Weghorst gidiyor mu? Weghorst Beşiktaş'tan gidecek mi? soruları yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara el sallayan Wout Weghorst için herkes "Hollandalı yıldız takımdan ayrılıyor mu?" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş Kulübü, Weghorst hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Peki, Weghorst gidiyor mu? Weghorst Beşiktaş'tan gidecek mi?

WEGHORTS GİDİYOR MU?

Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Wout Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Beşiktaş Kulübü de bu gelişmelerin üzerine, Weghorst hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Hollandalı golcünün sözleşmesinde Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro'ya sözleşmesi feshedilebilir gibi bir maddenin olmadığı belirtilen açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür.

Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.