Manchester United'dan teklif alınca ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilir. Taraftarların sevdiği isim Weghorst'un Beşiktaş'a geri gelmesi gündemde yer alırken Weghorst Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Weghorst Beşiktaş'a mı geliyor? soruları aratıldı.

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Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Beşiktaş taraftarının beğeni ile izlediği oyuncunun transfer haberinin son günlere gündeme gelmesiyle beraber arama motorlarında Weghorst Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Weghorst Beşiktaş'a mı geliyor? soruları aratıldı.

WEGHORST BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Kırmızı Şeytanlar'da kalmasına ihtimal verilmeyen ve bonservisi Burnley'de olan Hollandalı golcünün yeniden siyah-beyazlılara kiralanabileceği iddia edildi. Wout Weghorst bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıktı. Hollandalı golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.