Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin oyuncularından Xavier merak konusu oldu. Peki, Wednesday Xavier kimdir? Wednesday dizisi Xavier gerçekte kim, adı ne? Wednesday Xavier karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan doğaüstü, korku komedisi Netflix dizisidir. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin oyuncularından Xavier'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Wednesday Xavier kimdir? Wednesday dizisi Xavier gerçekte kim, adı ne? Wednesday Xavier karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY XAVİER KİMDİR?

Wednesday dizisinde Xavier karakterini Percy Hynes White canlandırmaktadır. Sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi rolündedir.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.