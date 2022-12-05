Wednesday Tyler gerçek adı ne? Wednesday Tyler kimdir? Wednesday dizisi Tyler karakteri gerçekte kim?
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Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Dizin baş karakterlerinden biri olan Tyler en beğenilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Wednesday Tyler gerçek adı ne? Wednesday Tyler kimdir? Wednesday dizisi Tyler karakteri gerçekte kim? Wednesday Taylor kim?
Wednesday Tyler kimdir? Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Dizin baş karakterlerinden biri olan Tyler en beğenilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Wednesday Tyler gerçek adı ne? Wednesday Tyler kimdir? Wednesday dizisi Tyler karakteri gerçekte kim? Wednesday Taylor kim? İşte detaylar...
WEDNESDAY DİZİSİ TYLER KİMDİR?
Wednesday dizisinde Tyler karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Hunter Doohan'dır. Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolündedir.
WEDNESDAY OYUNCULARI
- Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor. (Genç Wednesday olarak Karina Varadi.)
- Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)
- Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.
- Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.
- Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.
- Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.
- Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.
- Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.
- Ajax Petropolis, rolünde Georgie Farmer, bir gorgon.
- Naomi J. Ogawa, bir vampir olan Yoko Tanaka rolünde.
- Christina Ricci, Nevermore Academy'de botanik öğretmeni olan Marilyn Thornhill rolünde.
- Moosa Mostafa, arıları kontrol etme gücüne sahip bir öğrenci olan Eugene Otinger rolünde. Mostafa, yalnızca göründüğü bölümlerde anılır.