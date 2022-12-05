Wednesday Tyler gerçek adı ne? Wednesday Tyler kimdir? Wednesday dizisi Tyler karakteri gerçekte kim?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Dizin baş karakterlerinden biri olan Tyler en beğenilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Wednesday Tyler gerçek adı ne? Wednesday Tyler kimdir? Wednesday dizisi Tyler karakteri gerçekte kim? Wednesday Taylor kim?