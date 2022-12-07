Wednesday dizisi Netflix'in son zamanlarda izlenen en popüler dizilerinden biri. Öyle ki Wednesday ilk hafta ulaştığı izlenme sayısıyla bir rekora ulaştı. Wednesday dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Wednesday nerede çekiliyor? Wednesday konusu ne, oyuncuları kimler?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Peki, Wednesday nerede çekiliyor? Wednesday konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

WEDNESDAY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci yer alıyor. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

Burton daha önce Addams Ailesi ile ilgili iki projede, bitirdiği 1991 yapımı filmde ve iptal edilmiş bir stop-motion animasyon filminde yer almıştı. Ekim 2020'de, daha sonra Netflix tarafından dizi siparişi verilecek olan bir televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptığı duyuruldu. Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi. Wednesday 16 Kasım 2022'de gösterime girdi ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı ve Ortega'nın performansını öven ancak CW dizileriyle benzerlikleri nedeniyle eleştiren eleştirmenlerin genel olarak olumlu eleştirilerini aldı.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

Dip notlar

Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.

Prodüksiyon ve yapım

Oluşturma ve geliştirme

1992 yapımı filmin ön prodüksiyonu sırasında, Tim Burton yönetmenliğe atandı, ancak Batman Dönüyor ile zamanlama çakışmaları nedeniyle görevi bıraktı ve Barry Sonnenfeld'in işi almasıyla sonuçlandı. Mart 2010'da Illumination Entertainment'ın Addams Ailesi çizimlerinin temel haklarını aldığı açıklandı. Filmin, Charles Addams'ın orijinal çizimlerine dayanan bir stop-motion animasyon filmi olması planlandı. Burton filmin ortak yazarlığını, ortak yapımcılığını ve muhtemelen yönetmenliğini yapacaktı. Temmuz 2013'te, Burton'a göre stüdyonun stop-motion tekniği yerine bilgisayar animasyonlu bir yaklaşımı tercih etmesi nedeniyle filmin iptal edildiği açıklandı.

Gösteri yönetmenleri Miles Millar ve Alfred Gough, 2019'da hikâye fikirleri geliştirmeye başladılar. Daha sonra, Burton'a gönderdikleri bir pilot senaryo yazmadan önce fikri mülkiyet haklarını aldılar. Burton, senaryoyu alır almaz hemen ilgilenmeye başladı. Projeye katılma kararı hakkında yorum yapan Burton, baş karakterin dünya görüşüyle ??bağ kurabileceğini ve senaryonun "bana okulda nasıl hissettiğimi ve senin ailen hakkında ne hissettiğini, bir insan olarak nasıl hissettiğini anlattığını" belirtti. Addams Ailesi'ne farklı bir gerçeklik kazandırdı. İlginç bir kombinasyondu." Millar, yaratıcı ekip için önceki filmleri ve 1964 televizyon dizisini taklit etmemenin "çok önemli" olduğunu belirtti.

Ekim 2020'de Wednesday, ilk olarak Burton tarafından yönetilen isimsiz bir Addams Ailesi projesi olarak duyurulmuştu. Dizinin prodüksiyonu, yönetmenliğini Burton'ın yaptığı MGM Television tarafından yürütülecekti. Gough ve Millar, showrunner olarak görev yapacaktı; Gough, Millar ve Burton ise Gail Berman, Jon Glickman ve Andrew Mittman ile birlikte sorumlu yapımcılar olacak. Şubat 2021'de Netflix, yapım için sekiz bölümden oluşan bir dizi siparişi verdi. Ağustos 2021'de baş yapımcı olarak Kayla Alpert eklendi ve 1.21, Tee ve Charles Addams Foundation ve Glickmania da dizinin yapımcılığını üstleniyordu. "Televizyona ilk gerçek atılımı" olarak kabul edilen Burton, sekiz bölümden dördünü yönetirken, geri kalan bölümleri Gandja Monteiro ve James Marshall yönetti. Burton, kostüm tasarımcısı olarak düzenli işbirlikçisi Colleen Atwood'u işe aldı.

Casting

Christina Ricci

Jenna Ortega

Christina Ricci (solda), dizide, bu kez Jenna Ortega'nın (sağda) oynadığı, daha önceki itibari karakter tasvirine bir selam olarak görünüyor.

Yaratıcı ekip, karakterin zaten dizinin senaryosunda işlenmiş olan bir yönü olan yaratıcı Charles Addams'ın mirasına saygı göstermek için Wednesday Addams rolünü oynayacak bir Latin aradı. Mayıs 2021'de Jenna Ortega başrolde rol aldı. Millar, birlikte ilk Zoom görüşmelerinde, yaratıcı ekibin "bu gezegendeki hiç kimsenin" karakteri canlandırmak için daha uygun olmadığını bildiğini belirtti. Ortega, geçmişte gençlere yönelik Disney Channel şovlarındaki çalışmaları nedeniyle başlangıçta projeye katılma konusunda tereddüt ettiğini söyledi. O yılın Ağustos ayının başında, Luis Guzmán konuk oyuncu olarak Gomez Addams olarak seçildi ve Catherine Zeta-Jones, açıklanmayan bir sıfatla Morticia Addams olarak rol aldı. O ayın ilerleyen dönemlerinde Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday ve Percy Hynes White'ın dizinin müdavimleri olarak rol alacağı açıklandı.

Prömiyeri

Wednesday için ilk tanıtım fragmanı 17 Ağustos 2022'de yayınlandı, ardından 9 Ekim'de tam fragman ve 8 Kasım'da dizinin açılış sekansı yayınlandı. Wednesday prömiyeri 16 Kasım 2022'de Los Angeles'taki Hollywood Legion Theatre'da yapıldı.Sekiz bölümü 23 Kasım 2022'de Netflix'te yayınlandı.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor. (Genç Wednesday olarak Karina Varadi.)

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.

Ajax Petropolis, rolünde Georgie Farmer, bir gorgon.

Naomi J. Ogawa, bir vampir olan Yoko Tanaka rolünde.

Christina Ricci, Nevermore Academy'de botanik öğretmeni olan Marilyn Thornhill rolünde.

Moosa Mostafa, arıları kontrol etme gücüne sahip bir öğrenci olan Eugene Otinger rolünde. Mostafa, yalnızca göründüğü bölümlerde anılır.