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Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç?

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Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç?

Wednesday izleyici sayısı merak ediliyor. Son günlerde Netflix'in yeni dizisi Wednesday gündemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Peki, Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç?

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Wednesday ne kadar izlendi? Son günlerde Netflix'in yeni dizisi Wednesday gündemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Peki, Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç? İşte detaylar...

Wednesday yayınlandığı ilk hafta itibariyle 350 milyon saate yakın izlenmeye ulaştı. Bu hafta ise 411 milyonu aştı. Dolayısıyla henüz ayın bitimine 1 hafta kala 1 milyar barajını aşacağını öngörülüyor.

Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

Wednesday ne kadar izlendi? Wednesday kaç kişi izledi? Wednesday izleyici sayısı kaç?

  • Jenna Ortega
  • Gwendoline Christie
  • Riki Lindhome
  • Jamie McShane
  • Hunter Doohan
  • Percy Hynes White
  • Emma Myers
  • Joy Sunday
  • Georgie Farmer
  • Naomi J. Ogawa
  • Christina Ricci
  • Moosa Mostafa
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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