Wednesday kaç yaş üzeri? Wednesday aile ile izlenebilir mi? Wednesday yaş sınırı kaç?

Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olan Wednesday kaç yaş üzeri merak ediliyor. Peki, Wednesday kaç yaş ve üzeri? Wednesday aileyle izlenebilir mi? Wednesday yaş sınırı var mı, varsa kaç? Wednesday 18 yaş üzeri mi, 18+ mı?

Wednesday kaç yaş üzeri? Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olan Wednesday kaç yaş üzeri merak ediliyor. Peki, Wednesday kaç yaş ve üzeri? Wednesday aileyle izlenebilir mi? Wednesday yaş sınırı var mı, varsa kaç? Wednesday 18 yaş üzeri mi, 18+ mı? İşte detaylar...

WEDNESDAY KAÇ YAŞ ÜZERİ?

Wednesday dizisi Türkiye'de 18 yaş ve üzeri için yayınlanmaktadır. Netflix Türkiye'nin sitesinde Wednesday dizisi için +18 ibaresi bulunmaktadır.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

WEDNESDAY OYUNCULARI