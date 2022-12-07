Netflix'de yayınlanan Wednesday dizisi, kısa süre içinde birçok ülkede en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı. Ardından, Wednesday kaç bölüm, kaç sezon? Wednesday oyuncuları kimler, konusu ne? soruları gündeme geliyor. Peki, Wednesday kaç bölüm, kaç sezon? Wednesday oyuncuları kimler, konusu ne?

İnternet dizisi Wednesday ABD yapımı olup, doğaüstü ve korku komedisi türündedir. İzleyenlerin beğenisini toplayan Wednesday oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Wednesday konusu ve kaç sezon olduğu merak ediliyor. Wednesday kaç bölüm ve Wednesday kaç sezon olduğu araştırılıyor. Wednesday kaç bölüm, kaç sezon? Wednesday oyuncuları kimler, konusu ne? Wednesday kaç bölüm? Wednesday kaç sezon? Wednesday oyuncuları kimler? Wednesday konusu ne?

WEDNESDAY KAÇ BÖLÜM?

Netflix'de yayınlanan Wednesday gizem, suç temalı, fantastik, gençlik ve komedi türlerindeki dizi ilk sezonu 16 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. 8 bölümden oluşan Wednesday izleyenlerden tam not almayı başardı.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor. (Genç Wednesday olarak Karina Varadi.)

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.

Ajax Petropolis, rolünde Georgie Farmer, bir gorgon.

Naomi J. Ogawa, bir vampir olan Yoko Tanaka rolünde.

Christina Ricci, Nevermore Academy'de botanik öğretmeni olan Marilyn Thornhill rolünde.

Moosa Mostafa, arıları kontrol etme gücüne sahip bir öğrenci olan Eugene Otinger rolünde. Mostafa, yalnızca göründüğü bölümlerde anılır.

WEDNESDAY KONUSU NE?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır.