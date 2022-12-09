Wednesday Hunter Doohan kimdir? Hunter Doohan kaç yaşında, nereli? Hunter Doohan oynadığı diziler ne? Tyler Galpin kimdir?

Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine hakim oldu. Sosyal medyada gündem olan dizinin oyuncularından biri olan Hunter Doohan'ın kim olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Seyirciler arama motorlarında Wednesday Hunter Doohan kimdir? Hunter Doohan kaç yaşında, nereli? Hunter Doohan oynadığı diziler ne? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Wednesday dizisi son zamanlarda gündemde yer alan diziler arasında. İlgiyle takip edilen dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve konusu büyük merak uyandırdı. Arama motorlarında ise başarılı oyuncu Hunter Doohan hakkında sorular aratılıyor. Peki, Wednesday Hunter Doohan kimdir? Hunter Doohan kaç yaşında, nereli? Hunter Doohan oynadığı diziler ne?

WEDNESDAY HUNTER DOOHAN KİMDİR?

Doohan, Arkansas'tan Lise 2. sınıfta oyunculuğunu keşfetti. Bundan sonra, Oklahoma City Üniversitesi'nde tiyatro alanında Güzel Sanatlar Lisans derecesi için okumayı planladı , ancak bunun yerine Los Angeles'ta kast yönetmeni Elizabeth Barnes ile staj yaptı ve burada kalmaya karar verdi. Daha sonra Santa Monica'da ve diğer oyunculuk derslerinde iki yıllık bir oyunculuk programına kaydoldu.

Doohan, bazılarını yazıp yönettiği birkaç kısa filmde profesyonel oyunculuğa başladı. İlk uzun metrajlı filmdeki rolünü ve aynı zamanda ilk başrolünü 2018'den film festivallerinde aday gösterildiği ve En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Soundwave'de aldı. Ardından , Aaron Paul'ün genç versiyonu olarak Truth Be Told'da ve Bryan Cranston'ın oğlu olarak Your Honor'da ve ayrıca 2022 Netflix dizisi Wednesday'de dizi başrol aldı.

HUNTER DOOHAN EVLİ Mİ?

Hunter Doohan, Fielder Jewett ile evli. Hunter ve Fielder, sosyal medya paylaşımlarına göre 31 Aralık 2020'de nişanlandılar. 17 Haziran'da, Hunter's Your Honor'ın yardımcı yıldızı Bryan Cranston tarafından yönetilen düğünlerinden bazı sevimli fotoğraflar paylaştılar.

WEDNESDAY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci yer alıyor. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

Burton daha önce Addams Ailesi ile ilgili iki projede, bitirdiği 1991 yapımı filmde ve iptal edilmiş bir stop-motion animasyon filminde yer almıştı. Ekim 2020'de, daha sonra Netflix tarafından dizi siparişi verilecek olan bir televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptığı duyuruldu. Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi. Wednesday 16 Kasım 2022'de gösterime girdi ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı ve Ortega'nın performansını öven ancak CW dizileriyle benzerlikleri nedeniyle eleştiren eleştirmenlerin genel olarak olumlu eleştirilerini aldı.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor. (Genç Wednesday olarak Karina Varadi.)

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.

Ajax Petropolis, rolünde Georgie Farmer, bir gorgon.

Naomi J. Ogawa, bir vampir olan Yoko Tanaka rolünde.

Christina Ricci, Nevermore Academy'de botanik öğretmeni olan Marilyn Thornhill rolünde.

Moosa Mostafa, arıları kontrol etme gücüne sahip bir öğrenci olan Eugene Otinger rolünde. Mostafa, yalnızca göründüğü bölümlerde anılır.