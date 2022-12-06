Wednesday fragman yayınladı mı? Wednesday yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aralık ayı ile beraber yeni sezona girecek olan Netflix dizisi Wednesday için yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlana fragman izleyicide büyük beğeni toplarken dizi izleyicileri Wednesday dizisinin konusu ne? Wednesday dizisi oyuncuları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Wednesday yeni bölüm fragmanı yayınladı mı ? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Wednesday dizisi yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Nextflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Tim Burton oturuyor. Dizide gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor. Dizinin başrolünde Jenna Ortega yer alıyor. Jenna Ortega da dahil olmak üzere, Addams Ailesi'nin kızları Wednesday son 60 yıldaki farklı Addams Ailesi uyarlamalarında 7 farklı aktris tarafından canlandırıldı. Peki, Wednesday dizisinin konusu ne? Wednesday dizisi oyuncuları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Wednesday yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor. Wednesday, yeni ortaya çıkan öngörü yeteneğinde ustalaşmaya çalışırken, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önlemeye çalışıyor. Ayrıca Wednesday 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi de çözüyor.

WEDNESDAY DİZİSİ YENİ SEZONUNE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Wednesday dizisinin sonunda "The End?" yazısı dikkat çekiyor. Soru işareti ikinci sezonun da geleceği ile ilgili ipucu veriyor. Bunun ardından pek çok kişi 2. sezonun ne zaman geleceğini merak etti ancak yapım şirketi Wednesday 2. sezon tarihi ile ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

WEDNESDAY DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Jamie McShane (Şerif Galpin)

Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems)

Percy Hynes White (Xavier Thorpe)

Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

Emma Myers (Enid Sinclair)

Hunter Doohan (Tyler Galpin)

Joy Sunday (Bianca Barclay)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Moosa Mostafa (Eugene Ottinger)

Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka)

Georgie Farmer (Ajax Petropolus)