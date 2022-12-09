Netflix'in yeni dizisi Wednesday globalde büyük beğeni topladı. Dizinin beğenilmesinin sebeplerinden birisi de dizinin karakterlerinden kaynaklanıyor. Peki, Wednesday oyuncularından biri olan Enid gerçekte kim? Wednesday Enid gerçek adı ne? Wednesday Enid kimdir? Wednesday Enid kim, Enid karakterini kim oynuyor?

Wednesday Enid gerçek adı merak ediliyor. Netflix'in yeni dizisi Wednesday globalde büyük beğeni topladı. Dizinin beğenilmesinin sebeplerinden birisi de dizinin karakterlerinden kaynaklanıyor. Peki, Wednesday oyuncularından biri olan Enid gerçekte kim? Wednesday Enid gerçek adı ne? Wednesday Enid kimdir? Wednesday Enid kim, Enid karakterini kim oynuyor? İşte detaylar...

WEDNESDAY ENİD GERÇEK ADI NE?

Wednesday dizisinde Enid karakterinin gerçek adı Emma Myers'tir.

Emma Myers

EMMA MYERS KİMDİR?

Emma Myers 2 Nisan 2002 doğumlu Amerikalı bir aktristir. Kariyerine 2010 yılında The Glades'te rol alarak çocuk oyuncu olarak başladı. Çıkışını 2022 Çarşamba günü Netflix dizisinde Enid Sinclair rolüyle yaptı. Emma Myers, 2 Nisan 2002'de Orland , Florida'da doğdu. Myers, K-pop hayranıdır, özellikle Seventeen grubunu çok sever.Kendini içe dönük olarak tanımlıyor.

Emma Myers